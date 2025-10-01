روز ناشنوایان، فرصتی است تا به سکوتی پرمعنا و هزاران قصه ناگفته در دل این خانواده‌ها گوش بسپاریم.

در این جهان دمی سکوت هست، کسانی که مدت‌هاست حرف‌های روزگار را نمی‌شنوند؛ خانواده‌ عبداللهی ، با هنر دوخت کیف‌های چرمی، روزگار خود را می‌گذرانند.

آن‌ها در سکوت، با تلاش و پشتکار بی‌وقفه، زندگی را رقم می‌زنند و قصه‌های ناگفته‌ای از صبر، امید و عشق را در هر محصول خود به تصویر می‌کشند.

این خانواده نشان می‌دهد که محدودیت‌ها نمی‌توانند مانع تحقق رویاها و تلاش برای زندگی بهتر شوند.

موفقیت تنها در حرف نیست، بلکه در عمل و همدلی است.