مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: طرح کنارگذر شرقی ارومیه از طرح‌های مهم و زمینه‌ساز توسعه بوده و مجوزهای زیست‌محیطی، پدافند غیرعامل و وزارت راه و شهرسازی این طرح گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ پیمان آرامون در دیدار با رییس و اعضای شورای شهر ارومیه، اظهار داشت: این طرح ۷۶ کیلومتر بوده و از جنوب شرقی شهر ارومیه از محدوده رشکان در جاده ارومیه – مهاباد آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: کنار گذر شرقی ارومیه با عبور از حاشیه مجاز دریاچه ارومیه به شهرک صنعتی فاز ۳ ارومیه، محور ارومیه-سلماس خاتمه می‌یابد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه این طرح بخشی از کریدور بزگراهی غرب کشور به شمار می‌رود، افزود: کنار گذر شرقی ارومیه به صورت بزرگراهی احداث خواهد شد و موجب کاهش ۳۰ دقیقه‌ای زمان سفر می‌شود.

آرامون با اشاره به اینکه توسعه شهری با جدیت دنبال می‌شود، بیان کرد: طرح‌های میدان امام ارومیه، پادگان ارتش و طرح جامع ارومیه از طرح‌های مهمی بوده که در راستای توسعه شهری با حدیت دنبال می‌شود.

وی اضافه کرد: در بخش مسکن نیز طرح شهید اسرافیلی بعد از ۱۵ سال انتظار به سرمایه‌گذار واگذار و در این طرح ۲۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری می‌شود و مدت اجرای طرح ۳ ساله خواهد بود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان در بخش جذب اعتبارات نیز طی یک سال گذشته ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال جذب اعتبارات داشته که ۵ هزار میلیارد ریال آن مربوط به بخش مولدسازی بوده‌است.

آرامون افزود: از شمال تا جنوب آذربایجان‌غربی کارگاه‌های راهسازی در بیش از ۶۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان فعالیت دارند و زمینه توسعه بیش از پیش استان را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به فعال سازی دستگاه‌های شتابنگار در سطح شهرستان ارومیه نیز گفت: ۳ دستگاه شتابنگار در سطح شهرستان ارومیه فعال بوده و توسعه این بخش و افزایش تعداد دستگاه‌های همکاری بیش از پیش دستگاه‌ خدمات رسان شهری را می‌طلبد.