طرح ورزشگاه کریکت شهرستان چابهار پس از گذشت ۱۳ سال از آغاز عملیات اجرایی فقط ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تکمیل آن نیازمند توجه و حمایت جدی وزارت ورزش و جوانان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس اداره ورزش و جوانان چابهار گفت: ورزشگاه کریکت این شهرستان که ساخت آن از سال ۱۳۹۱ آغاز شد بهعنوان مهمترین زیرساخت توسعه این رشته پرطرفدار در جنوب شرق کشور شناخته میشود اما هنوز به بهرهبرداری نرسیده است.
محسن رییسی افزود: این ورزشگاه در زمینی به مساحت سه هکتار در حال ساخت است.
وی با اشاره به تخصیص سه میلیارد تومان اعتبار برای ادامه عملیات اجرایی این طرح شامل ساخت سکوی تماشاگران، محوطهسازی و تکمیل اتاقهای جانبی، تصریح کرد: این میزان اعتبار پاسخگوی نیازهای طرح نیست و برای به پایان رساندن آن به حمایت و توجه ویژه وزارت ورزش و جوانان نیاز داریم.
رئیس اداره ورزش و جوانان چابهار ادامه داد: تکمیل این ورزشگاه میتواند علاوه بر فراهم کردن فضای استاندارد برای تمرین و مسابقات، زمینه برگزاری رقابتهای ملی و حتی بینالمللی را در چابهار ایجاد کند و سبب توجه بیشتر به ظرفیتهای مختلف این منطقه شود.
وی تاکید کرد: بهرهبرداری از این مجموعه ورزشی برای ارتقای جایگاه کریکت در سطح ملی ضروری است و امیدواریم با تخصیص اعتبارات کافی و همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط، روند ساخت طرح شتاب گیرد تا مردم منطقه هرچه زودتر از مزایای آن بهرهمند شوند.
وی با بیان اینکه کریکت از محبوبترین ورزشهای منطقه است، خاطرنشان کرد: هشت تیم کریکت در شهرستان فعالیت دارند و بیش از ۲۰۰ ورزشکار در این رشته مشغول تمرین و مسابقه هستند.
رئیس اداره ورزش و جوانان چابهار گفت: کریکت نه تنها باعث پرورش استعدادهای ورزشی در منطقه میشود بلکه نقش مهمی در ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت روحیه تیمی و افزایش مشارکت جوانان در فعالیتهای جمعی دارد.