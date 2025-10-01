پخش زنده
امروز: -
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گفت: حمایت از واحدهای دانش بنیان حوزه راه و شهرسازی و استفاده از فناوریهای نوین و دستاوردهای این بخش در اولویت راه و شهرسازی آذربایجانغربی باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛غزال راهب در جلسه شورای تامین مسکن آذربایجان غربی اظهار داشت: کیفیت مسکن و تنظیم کیفی مساکن تولیدی در اولویت قرار دارد و باید با جدیت دنبال شود.
وی ادامه داد: ظرفیتهای استانی برای در حوزه نهضت ملی مسکن بسیار عالی بوده و همکاری بین دستگاهی نیز مناسب است و از این ظرفیت در حوزه نهضت ملی مسکن میتوان نهایت بهرهبرداری را کرد.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گفت: باید فرصت سازی لازم در سطح استان صورت گیرد و الگوی ارزشمند برای آینده استان آذربایجان غربی و کشور رقم شد.
راهب افزود: بهینه سازی مصرف انرژی و رعایت اصول ساخت و سازهای مسکن و کاهش زمان ساخت در اولویت اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن است.
وی تاکید کرد: کیفیت بخشی در اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن موجب سهولت در مدیریت بحران شده و مرکز تحقیقات راه و شهرسازی آمادگی کامل برای همکاری با سایر دستگاههای اجرایی را در خصوص تنظیم کیفی مسکن را دارد.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گفت: در بخش اجرای طرحهای مسکن نیز مخاطرات فرونشست مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرد و مشکلی در این بخش وجود ندارد.
راهب تاکید کرد: یکی از اولویتهای اصلی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، کمک به پایدار سازی، بهینه سازی و افزایش بهره وری ساختمانها در مقررات ساختمان است.
گفتنی است این جلسه با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانغربی، شارلی انویه تکیه نماینده آشوریان و کلدانیان و عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران و مسوولان دستگاههای اجرایی آذربایجانغربی برگزار و روند اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن بررسی و ارزیابی شد.