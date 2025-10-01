تحویل یک بهله عقاب به محیط زیست کرج

یک بهله عقاب با کمک دوستداران حیات وحش به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج تحویل شد تا پس از نگهداری و مراقبت، در زمان مناسب به طبیعت بازگردانده شود.