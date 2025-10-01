تحویل یک بهله عقاب به محیط زیست کرج
یک بهله عقاب با کمک دوستداران حیات وحش به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج تحویل شد تا پس از نگهداری و مراقبت، در زمان مناسب به طبیعت بازگردانده شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، امید رضا تونی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج گفت: یک بهله عقاب در محدوده رجاییشهر مشاهده و توسط دوستداران محیط زیست تحویل ماموران شد، این پرنده شکاری به منظور نگهداری بهینه و مراقبتهای تخصصی به مراکز حیات وحش منتقل شد و پس از طی دورهای مراقبت، در زمان مناسب و در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی خواهد شد.
تونی همچنین از مردم خواست تا در صورت مشاهده هر گونه حیات وحش حفاظت شده، مراتب را از طریق تلفن ۱۵۴۰ به ماموران حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات لازم در راستای حفظ گونهها انجام شود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج گفت: همراهی و مشارکت فعال مردم در حفاظت از حیات وحش نقش تعیینکنندهای در صیانت از تنوع زیستی دارد و نمونه این تعامل، تحویل این عقاب توسط دوستداران محیط زیست است.