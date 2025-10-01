به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، رضا اشرف سمنانی، در حاشیه چهاردهمین همایش و نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران (ماینکس ۲۰۲۵) با اشاره به گستردگی ذخایر فلزی در سطح بین‌المللی و تجربه کشور‌های پیشرو در این حوزه گفت: این کشور‌ها با توسعه آموزش‌ها و به‌کارگیری فناوری‌های نوین توانسته‌اند سطح فعالیت‌های اکتشافی و معدنی خود را ارتقا دهند و ارزش‌آفرینی بالایی برای اقتصاد خود ایجاد کنند.

رئیس هیئت مدیره انجمن حفاران غیرنفتی افزود: ایران نیز با داشتن موقعیت مناسب زمین‌شناسی، ظرفیت‌های غنی معدنی و امکانات موجود، می‌تواند از طریق همکاری مشترک دستگاه‌ها و فعالان بخش خصوصی، به بهره‌برداری بهینه و ارزش‌آفرینی مطلوب از این تواناییها دست یابد.

وی همچنین اظهار داشت: فلسفه شکل‌گیری انجمن حفاران غیرنفتی و برنامه‌های راهبردی آن بر پایه هم‌افزایی، تعامل و سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف است تا مسیر توسعه معادن و صنایع معدنی کشور هموارتر شود.