به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در بخشی از این حکم آمده است؛

در اجرای جز (۱۴) بند (ب) ماده (۵) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ مجلس شورای اسلامی، به موجب این حکم به عنوان «عضو شورای عالی ورزش و تربیت بدنی» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظّله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ با تشریک مساعی اعضای محترم شورا نسبت به مشارکت مؤثر در اتخاذ سیاست‌ها و هماهنگ سازی فعالیت‌های ورزش و تربیت بدنی کشور و رفع چالش‌ها و موانع توسعه ورزشی اهتمام ورزید.