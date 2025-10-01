تیم استقلال کازرون در نخستین هفته از رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان کشور، مقابل مس کرمان بازی را واگذار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این دیدار در سالن تختی کازرون برگزار شد در پایان تیم میزبان با نتیجه ۲۶ بر ۲۹ مغلوب مس کرمان شد.

تیم استقلال کازرون کمتر از یک ماه است که تحت پوشش باشگاه استقلال تهران قرار گرفته است.

در فصل جاری لیگ برتر هندبال مردان، ۱۰ تیم حضور دارند که مسابقات به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود.

کمیته مسابقات فدراسیون هندبال، برنامه دیدار‌های هفته‌های دوم و سوم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور را اعلام کرد.

بر این اساس هفته دوم ۱۵ مهر و هفته سوم ۲۲ مهر برگزار می‌شود.

برنامه کامل دیدار‌های هفته‌های دوم و سوم لیگ برتر هندبال به این شرح است:

هفته دوم؛ سه‌شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴

سپاهان نوین - هپکو اراک

صنعت مس کرمان - پرواز هوانیروز

نیروی زمینی سبزوار - فولاد مبارکه سپاهان

فرازبام خائیز دهدشت - استقلال کازرون

سایپا تهران - نفت و گاز گچساران

سنگ‌آهن بافق – استراحت

هفته سوم؛ سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴

سنگ آهن بافق یزد - صنعت مس کرمان

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- سپاهان نوین

پرواز هوانیروز - فرازبام خائیز دهدشت

نیروی زمینی سبزوار - سایپا تهران

نفت و گاز گچساران - استقلال کازرون

هپکو اراک – استراحت