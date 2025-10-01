پخش زنده
شهر چلیچه استان چهارمحال و بختیاری امروز میزبان هفته پنجم لیگ دسته یک فوتبال ساحلی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست ورزش و جوانان استان گفت: تیمهای شهرداری چلیچه و پیشتازان بندرترکمن ساعت ۱۶:۰۰ امروز به مصاف هم میروند.
حسین زمانی افزود: تیم فوتبال ساحلی شهرداری چلیچه به همراه ۵ تیم دیگر در گروه شمال لیگ دست اول کشور قرار دارند و در پایان رقابتها دو تیم برتر با نمایندگان برتر گروه جنوب برای مشخص شدن تیم اول و دوم و صعود به لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور رقابت میکنند.