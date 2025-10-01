پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راهآهن زاگرس از جابجایی از ۳۶ هزار و ۲۲۵ مسافر در این پایانه ریلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فخرالدین پیروزفر اظهار کرد: در شهریور ماه امسال، ۳۶ هزار و ۲۲۵ مسافر از طریق راه آهن زاگرس جابجا شدهاند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۳۶ هزار و ۱۳۸ نفر بوده است، رشد ۰.۲ درصدی را نشان میدهد.
وی افزود: جابجایی این تعداد مسافر به وسیله ۴۹۹ رام قطار انجام شده است.
پیروزفر با بیان اینکه مجموع نفر-کیلومتر ثبتشده در شهریور امسال به ۷ میلیون و ۴۹۸ هزار و ۵۷۵ نفر کیلومتر رسیده است، ادامه داد: این رقم در مقایسه با پارسال که ۷ میلیون و ۴۸۰ هزار و ۵۶۶ نفر کیلومتر بوده است، رشد ۰.۲ درصدی نشان میدهد.
راهآهن ناحیه زاگرس به دلیل تلاقی کوههای زاگرس با جلگه خوزستان و پل ارتباطی به بنادر خرمشهر، آبادان، بندر امام خمینی، ماهشهر و خلیج فارس از اهمیت بالایی در خطوط ریلی کشور برخوردار است و نقش مهمی در جابهجایی بار و مسافر به تهران و مناطق مرکزی کشور دارد.
این پایانه ریلی یکی از نواحی بیست و یک گانه راهآهن جمهوری اسلامی ایران است که اداره راه آهن زاگرس، مأموریت بهرهبرداری از شبکه و تجهیزات آن به منظور ارائه خدمات حمل و نقل بار در شبکه ریلی و همچنین حفاظت از حریم خطوط و ایستگاههای حوزه استحفاظی شوشتر و هفت تپه تا تنگ هفت استان لرستان به طول ۲۲۵ کیلومتر و با محوریت ایستگاه تشکیلاتی اندیمشک را برعهده دارد.