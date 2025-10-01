دبستان دوکلاسه بچه‌های بهشت روستای گورمحمد از توابع شهرستان دلفان به همت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه، نوسازی و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

به گزارش



سردار نعمت الله باقری همچنین از اجرای پنج پروژه عمرانی به طول ۴ کیلومتر کانال آب‌بند در شهرستان سلسله، سرکشی به خانواده پنج شهید و آبرسانی به بیش از ۸۰۰ هکتار زمین کشاورزی خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرمانده سپاه استان لرستان در آیین افتتاح مدرسه « بچه های بهشت» در روستای گل‌محمد دلفان گفت: این پروژه آموزشی در قالب قرارداد پیشرفت و آبادانی با همکاری مؤسسه توسعه «سماوک» و همراهی اداره کل آموزش و پرورش استان، در کمتر از ۹ ماه به مرحله بهره‌برداری رسید.سردار نعمت الله باقری همچنین از اجرای پنج پروژه عمرانی به طول ۴ کیلومتر کانال آب‌بند در شهرستان سلسله، سرکشی به خانواده پنج شهید و آبرسانی به بیش از ۸۰۰ هکتار زمین کشاورزی خبر داد.

سردار باقری گفت: هرچند هفته دفاع مقدس به پایان رسیده است، اما نهضت خدمت و جهاد همچنان در مجموعه سپاه پاسداران و نهاد‌های انقلابی جاری است و به مناسبت این ایام و سایر مناسبت‌های ملی، گام‌های بزرگ عمرانی در شهرستان‌های استان برداشته می‌شود.

وی افزود: در شهرستان سلسله، پنج پروژه عمرانی شامل چهار کیلومتر کانال آب‌بند با اعتباری بیش از هشت میلیارد و سیصد میلیون تومان احداث شده که با بهره‌برداری از آن، بیش از ۸۰۰ هکتار از زمین‌های آن منطقه زیر کشت آبی قرار گرفته است.