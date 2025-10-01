به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس کمیته امداد آبادان در این مراسم گفت: جشن عاطفه‌ها هر ساله از نیمه شهریور تا نیمه مهرماه برای جمع آوری کمک خیران و کمک رسانی به کودکان بی‌بضاعت برگزار می‌شود تا بتوانیم برای این کودکان لوازم مدرسه و نوشت افزار تهیه کنیم و در اختیار آنان قرار دهیم.

رضا دویده با ابراز امیدواری از اینکه با اینگونه کمک ها هیچ دانش آموزی از تحصیل باز نماند افزود: خانواده‌هایی که می‌خواهند به کودکان کم برخوردار کمک کنند می‌توانند هم در مصلای نماز جمعه و یا با مراجعه به کمیته امداد کمک‌های خود را اهدا کنند.

وی خاطر نشان کرد: خیران همچنین می‌توانند با مراجعه به سامانه #۰۶۱۱۲*۸۸۷۷* کمک‌های نقدی خود را اهدا کنند.