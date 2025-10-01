طرح تعریض آزادراه کرج قزوین به زودی به بهره برداری می رسد
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز از آغاز عملیات آسفالت در فاز دوم طرح تعریض لاین شمالی آزادراه کرج ـ قزوین خبر داد و گفت: این طرح بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
محمدجواد ولیپور اظهار کرد: عملیات آسفالت در محدوده گلشهر تا پل مهرشهر آغاز شده و تلاش میشود با سرعتبخشی به روند کار، این بخش هرچه سریعتر تکمیل و افتتاح شود.
وی با اشاره به مشخصات این طرح افزود: طول کل طرح ۴/۵ کیلومتر است که پیشتر ۲ کیلومتر آن از پل آیتالله هاشمی تا ورودی گلشهر به بهرهبرداری رسیده بود. هماکنون ادامه مسیر به طول ۲/۵ کیلومتر از گلشهر تا پل مهرشهر در حال تکمیل است.
وی گفت:با بهرهبرداری از این طرح شاهد روانسازی تردد و کاهش بار ترافیکی در آزادراه کرج ـ قزوین، بهویژه در محدوده مهرشهر خواهیم بود.