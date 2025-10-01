معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز از آغاز عملیات آسفالت در فاز دوم طرح تعریض لاین شمالی آزادراه کرج ـ قزوین خبر داد و گفت: این طرح به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

طرح تعریض آزادراه کرج قزوین به زودی به بهره برداری می رسد

طرح تعریض آزادراه کرج قزوین به زودی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ محمدجواد ولی‌پور اظهار کرد: عملیات آسفالت در محدوده گلشهر تا پل مهرشهر آغاز شده و تلاش می‌شود با سرعت‌بخشی به روند کار، این بخش هرچه سریع‌تر تکمیل و افتتاح شود.

وی با اشاره به مشخصات این طرح افزود: طول کل طرح ۴/۵ کیلومتر است که پیش‌تر ۲ کیلومتر آن از پل آیت‌الله هاشمی تا ورودی گلشهر به بهره‌برداری رسیده بود. هم‌اکنون ادامه مسیر به طول ۲/۵ کیلومتر از گلشهر تا پل مهرشهر در حال تکمیل است.

وی گفت:با بهره‌برداری از این طرح شاهد روان‌سازی تردد و کاهش بار ترافیکی در آزادراه کرج ـ قزوین، به‌ویژه در محدوده مهرشهر خواهیم بود.