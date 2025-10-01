پخش زنده
دادستان عمومی و انقلاب امیدیه بر تشدید نظارتها و بازرسیها بر بازار مصرف کالاهای اساسی با هدف حمایت از مصرف کنندگان و پیشگیری از جرائمی از قبیل احتکار و کم فروشی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا پارسایی در نشست با اداره صنعت معدن و تجارت امیدیه و اتاق اصناف، ضمن بررسی نحوه تامین و توزیع کالاهای مصرفی شهروندان و بررسی آمارها و اخد گزارش از مدعوین در جلسه، گفت: تشدید نظارتها با هدف حمایت از مصرف کنندگان، موجب پیشگیری از جرائمی از قبیل احتکار و کم فروشی خواهد شد.
وی افزود: از بازاریان و اصناف به عنوان بخش مهمی از جامعه انتظار میرود که در شرایط فعلی، با رعایت انصاف، به برقراری آرامش و ایجاد ثبات در بازار کمک کنند.
پارسایی در ادامه خواهان برنامههای بازرسی منظم و تدوین شاخصهای آماری قابل رسیدگی در این خصوص از سوی دستگاههای نظارتی شد و تاکید کرد: برنامه گشتهای بازرسی حسب وظایف محوله برای هر یک از متولیان یا بهصورت مشترک، پیشبینی شده و در سطح بازار مرکز شهرستان و بخش جایزان اجرا خواهد شد؛ که نتایج آن بهعنوان حقوق عامه مورد رصد دادستانی است.
در پایان این نشست، مواردی به عنوان مصوبات جلسه به مسولین مربوطه ابلاغ و بر اجرایی شدن آنها تاکید شد.