به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: از روز جاری توزیع سود مشمولان سهام عدالت توسط ۱۹ بانک «ملی، صادرات، کشاورزی، ملت، تجارت، سپه، رفاه کارگران، مسکن، پاسارگاد، قرض الحسنه رسالت، قرض الحسنه مهر ایران، شهر، پارسیان، آینده، نوین، سامان، دی، توسعه تعاون و پست بانک» آغاز شده و ظرف ۴۸ ساعت آینده کل فرایند توزیع سود به اتمام خواهد رسید.

گفتنی است: دارندگان سبد سهام عدالت ۴۵۲ هزار تومانی مبلغ ۷۴۷ هزار تومان، ۴۹۲ هزار تومانی مبلغ ۸۱۴ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۸۸۱ هزار تومان و سبد سهام یک میلیون تومانی مبلغ یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان سود دریافت خواهند کرد و با همکاری شبکه بانکی، ظرف ۴۸ ساعت آینده کل فرایند توزیع سود به اتمام خواهد رسید.

ذکر این نکته ضروری است که بخشی از سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۲ شرکت‌های سرمایه پذیر و برای دومین بار منافع حاصل از سود سهام عدالت مربوط به سنوات اخیر به حساب بیش از ۴۴ میلیون سهامدار واریز می‌شود.

گفتنی است: با هدف افزایش اطلاع رسانی به مشمولان سهام عدالت، به جز پیامک بانک‌های عامل، پیام‌های شخصی واریز سود سهام عدالت از طریق چهار پیام رسان داخلی «بله، روبیکا، سروش پلاس و آی گپ» برای مشمولان ارسال خواهد شد تا سهامداران از مبلغ سود خود آگاه شوند.

