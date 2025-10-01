به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال زنان قهرمانی آسیای مرکزی ۲۰۲۵ از امروز (چهارشنبه ۹ مهر) در تاشکند ازبکستان آغاز شد و به مدت پنج روز پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال زنان ایران که با ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه در این مسابقات شرکت کرده است، امروز در نخستین دیدار خود به مصاف قرقیزستان رفت و با نتیجه سه بر صفر به پیروزی رسید.

شاگردان لی دو هی در سه ست متوالی و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۲، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۳ حریف خود را شکست دادند تا برد مقتدرانه و سه امتیازی ثبت کنند.

آیتک سلامت، شبنم علیخانی، ریحانه کریمی، نگار هاشمی، فاطمه خلیلی و الهه پورصالح ترکیب شروع کننده تیم ایران در این مسابقه بودند.

شقایق حسن خانی، زهرا کریمی، پریا حاجتمند، نورا محمدی، فاطمه منظوری، نازنین علیزاده، زهرا صالحی و غزاله بستان نیز دیگر بازیکنان تیم ملی زنان ایران در لیگ ملت‌های آسیای مرکزی هستند.

تیم ملی والیبال زنان ایران از ساعت ۱۳ فردا در دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها به مصاف تاجیکستان می‌رود.