به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی فسا گفت: در پی گزارش اهالی یک روستا در شهرستان فسا مبنی بر فعالیت مشکوک فردی سودجو در حفاری نقاط حومه روستا و استفاده از گنج یاب، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پاسگاه قره بلاغ قرار گرفت.

سرهنگ لطف الله محمدی ادامه داد: ماموران پلیس در بازرسی از محل نگهداری حیوانات در منزل فرد مورد نظر، ۲۵۶ عدد سکه تاریخی، دو دستگاه دوربین و چهار دستگاه انواع گنج یاب و متعلقات مربوطه را کشف کردند.

فرمانده انتظامی فسا بیان کرد: اقلام کشف شده برای کارشناسی و بررسی تخصصی به اداره میراث فرهنگی فرستاده شد و یک نفر دستگیر و روانه دادسرا شد.