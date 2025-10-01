مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، با اشاره به روند تأمین و توزیع کود در شهرستان ماکو گفت: در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، بالغ بر ۴۰۰ تن انواع کود شامل کود‌های ازته ۳۷۶ تن و فسفات ۳۰ تن در سطح شهرستان ماکو توزیع و به فروش رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛محمود مظلومی با بیان اینکه تأمین کود در مناطق سردسیر استان نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی فصلی است، افزود: ماکو با شرایط اقلیمی خاص خود، نیازمند مدیریت زمان در توزیع نهاده‌هاست. خوشبختانه با همکاری مراکز جهاد کشاورزی و همراهی بهره‌برداران، این فرآیند با موفقیت اجرا شد.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با هدف ارتقای بهره‌وری و پایداری تولید، همواره تلاش کرده است تا کود‌های مورد نیاز کشاورزان را با کیفیت مطلوب و در زمان مناسب تأمین نماید. در شهرستان ماکو نیز این هدف با دقت دنبال شده و نتایج رضایت‌بخشی حاصل گردیده است.

وی افزود: ماکو یکی از شهرستان‌های فعال در حوزه کشاورزی استان است و ما با نگاه حمایتی و تخصصی، تأمین نهاده‌های مورد نیاز این منطقه را در اولویت قرار داده‌ایم.