انتشار فراخوان یازدهمین جشنواره سراسری موسیقی بَیت و حَیران
یازدهمین جشنواره سراسری موسیقی بَیت و حَیران در ۲ بخش رقابتی و غیررقابتی و با حضور هنرمندان موسیقی نواحی سراسر کشور در سردشت برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
و به نقل از روابط عمومی جشنواره، یازدهمین جشنواره سراسری موسیقی بَیت و حَیران به دبیری حسن حسن زاده ۱۱ تا ۱۳ آذر ۱۴۰۴ در ۲ بخش رقابتی و غیررقابتی و با حضور هنرمندان موسیقی نواحی سراسر کشور در سردشت برگزار میشود.
هدف از این جشنواره، تقویت، بسط و گسترش فرهنگ فولکلور و موسیقی بومی نواحی ایران، فراهم کردن زمینهای مناسب برای رشد و ترویج گنجینه ارزشمند موسیقی و ارجگذاری به تلاش هنرمندان است.
یازدهمین جشنواره سراسری موسیقی بَیت و حَیران در ۲ بخش رقابتی و غیررقابتی برگزار میشود که در بخش رقابتی شرکت کنندگان در شاخههای تک خوانی، تک نوازی، دونوازی در سه گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال و گروە نوازی بدون محدودیت سنی میتوانند حضور پیدا کنند.
در بخش رقابتی؛ ریتم (فردی و گروهی)، کوک (فردی و کروهی)، نوانس و بیان موسیقی، تکنیک اجرایی، هماهنگی (در گروهها و دونوازیها؛ تسلط بر اجرا در تک خوانی و تک نوازی)، اصالت شعر و موسیقی، تلفیق شعر و موسیقی، انتخاب قطعات، نوآوری مبتنی بر حفظ اصالت موسیقی و آداب صحنه، معیارهای انتخاب داوران خواهد بود.
بخش غیررقابتی نیز در شاخههای تکخوانی، تکنوازی، دونوازی و گروهنوازی بدون محدودیت سنی برگزار میشود که در این بخش جشنواره میزبان حضور اساتید و پیشکسوتان موسیقی نواحی ایران خواهد بود.
مهلت ارسال آثار به یازدهمین جشنواره موسیقی بَیت و حَیران ۲۰ آبان خواهد بود که متقاضیان میتوانند از طریق سامانه رسمی جشنواره به نشانی sharosardasht.com برای حضور در جشنواره ثبت نام کنند.
این جشنواره به همت مؤسسه فرهنگی و هنری «شارو»، انجمن موسیقی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سردشت و با حمایت نماینده مردم شهرستانهای سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی و با مساعدت و همکاری فرمانداری، شهرداری و کافه کتاب ژیکو برگزار خواهد شد.