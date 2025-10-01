به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، گفت: شرکت آب و فاضلاب استان در سال مالی ۱۴۰۴ با اعتبار مصوب ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درحال اجرای ۲۰۳ طرح آبرسانی شهری و روستایی و ۱۴ طرح جمع‌آوری و دفع فاضلاب در سطح استان است.

مجتبی نجفی با اشاره به گستره جمعیتی تحت پوشش این طرح‌ها افزود: طرح‌های آبرسانی در سال جاری، خدمات‌رسانی به بیش از ۵۸۰ هزار نفر از جمعیت شهری و روستایی را هدف‌گذاری کرده‌اند.

وی تصریح کرد: در بخش روستایی که از مأموریت‌های مهم و خطیر شرکت محسوب می‌شود، ۱۶۲ طرح تعریف و در دست اجراست که با تکمیل آنها حدود ۴۵۰ هزار نفر از جمعیت روستایی استان از آب شرب پایدار و بهداشتی برخوردار خواهند شد.

نجفی درادامه خاطرنشان کرد: این حجم از طرح‌ها نشان‌دهنده نگاه ویژه شرکت آب و فاضلاب به توسعه زیرساخت‌های حیاتی استان است و تلاش می‌کنیم با استفاده بهینه از منابع مالی مصوب، در کمترین زمان ممکن این طرح‌ها را به بهره‌برداری برسانیم تا سطح رفاه عمومی و کیفیت زندگی مردم ارتقا یابد.