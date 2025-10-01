دمای هوا در مناطق سردسیر استان از امروز تا ۱۱ مهر ماه به صفر تا منفی یک درجه خواهد رسید و این کاهش دما می‌تواند به محصولات کشاورزی خسارت وارد کند.

هشدار هواشناسی زنجان درباره کاهش دما و خطر خسارت به کشاورزی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل هواشناسی استان زنجان اعلام کرد که از ۹ تا ۱۱ مهر ماه دمای هوا در مناطق سردسیر استان به صفر تا منفی یک درجه خواهد رسید. این کاهش دما می‌تواند به محصولات کشاورزی خسارت وارد کند.

شهرستان‌های زنجان، ایجرود، خدابنده، خرمدره، سلطانیه، ماهنشان، طارم و ابهر بیشترین تأثیر را خواهند دید. کشاورزان باید هر چه سریع‌تر محصولات باقی‌مانده را برداشت و به انبارهای مناسب منتقل کنند.

همچنین گلخانه‌ها باید در برابر سرما محافظت شده و دما و تهویه به‌درستی تنظیم شود. دامداران نیز با ایجاد بستر مناسب از جمله استفاده از کاه و کود خشک دامی، باید از سلامت دام‌ها محافظت کنند.

این هشدار در سطح زرد صادر شده و احتمال خسارت نقطه‌ای وجود دارد؛ بنابراین رعایت توصیه‌ها ضروری است.