به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا مردانی طی حکمی پوپک عظیم‌پور تبریزی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، پژوهشگر و کارگردان تئاتر عروسکی را به عنوان دبیر بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران_مبارک منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: «آنجا که زبان از بیان باز می‌ماند و روایت در سایه‌ای از خیال به حرکت درمی‌آید؛ تنها عروسک‌ها هستند که بدون واسطه اما پرشور، سخن می‌گویند. دنیای عروسکی سرزمین شگفتی‌ها و گفتگوهای بی‌واسطه است. جهانی زنده و خیال‌انگیز که در آن همگان دست در دست هم برای ساختن رویایی مشترک، نام ایران را با افتخار زمزمه می‌کنند.

این بار نیز گفتگوی تمدن‌ها را با زبان عروسک‌ها در کنار هنرمندان سراسر جهان روایت خواهیم کرد؛ روایتی از امید، صلح، اندیشه و آفرینش.»

پوپک عظیم‌پور تبریزی، دارای مدرک کارشناسی کارگردانی نمایش عروسکی از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد در دو رشته کارگردانی و پژوهش هنر و دکترای پژوهش هنر است.

مدیر شورای سیاست‌گذاری اولین جشنواره بین‌المللی مجازی تئاتر عروسکی دانشجویی دانشگاه تهران، عضو اصلی کمیته پژوهش یونیمای جهانی، مسئول احیا؛ بازخوانی؛ بازیابی و بازسازی عروسک‌های آیینی و سنتی مناطق آزاد، مدیر کارگاه‌های آموزشی جشنواره‌ی تئاتر تجربه، عضو اصلی هیات مدیره و مدیر امور بین‌الملل مبارک یونیما، عضو شورای سیاست‌گذاری سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی، عضو اکادمیک کارگروه تئاتر عروسکی، مشاور پژوهشی بخش بین‌الملل جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر عروسکی دانشجویان و داوری جشنواره ملی فیروزه، بخشی از رزومه مدیریتی این هنرمند به شمار می‌آید.