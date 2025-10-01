با تلاش متخصصان فنی صدا و سیمای استان خوزستان، شبکه خوزستان با کیفیت HD برای تمامی مخاطبان این استان قابل دریافت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل صدا و سیمای خوزستان گفت: با تلاش متخصصان و همکاران معاونت فنی مرکز خوزستان ، پخش شبکه خوزستان با کیفیت SD به کیفیت HD ارتقا یافت.

داریوش دبیقی افزود: تمامی مخاطبین عزیز شبکه استانی می‌توانند بدون نیاز به ارتقا یا کانال یابی مجدد گیرنده‌های خود شبکه خوزستان را بصورت HD و با فرمت MPG۴ دریافت کنند.

تاکنون شهرستان‌های اهواز، حمیدیه، باوی، کارون، ایذه، باغملک، دزپارت، لالی و اندیکا زیر پوشش شبکه‌های اچ دی تلویزیونی قرار گرفته‌اند.