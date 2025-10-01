به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ مدیر کل بنیاد شهید امور ایثارگران در این مراسم گفت: برگزاری این مراسم‌ها با هدف تجلیل و تکریم از تلاش‌های نخبگان شاهد و ایثارگر، معرفی این قشر ارزشمند و توانمند ایثارگر به جامعه و مسئولان و بهره‌مندی از توان علمی ایشان، است.

رئیس بنیاد نخبگان استان قم نیز در این مراسم گفت: نخبگان شاهد و ایثارگر مایع مباهات و افتخار جامعه هستند، این قشر زمانی در جبهه‌ها حق علیه باطل و امروز در سنگر علم و پژوهش و هنر و ورزش مشغول فعالیت هستند.

معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به تشکیل ۴۶۵ پرونده از نخبگان شاهد ایثارگر گفت: امروز از برگزیدگان آثار در ۱۶ شاخص شامل تالیف، مقاله، هیئت علمی، اساتید برجسته حوز، مخترعان و صاحبان طرح‌های تحقیقاتی، عرصه‌های ورزشی، هنری پایان‌نامه‌ها موفق و شرکت‌های خلاق تجلیل شد.

در پایان این مراسم از حسین گلستانی مدال آور طلای پارالمپیک، محمد حسین ارجمندنیا فوق تخصص اطفال، مهدی جعفری پناه برگزیده جایزه البرز، رضا نیکبخت برگزیده جشنواره علامه حلی، محمد مهدی تسخیری صاحب مقالات بین المللی، محمدرضا یوسفی دانشیار دانشگاه قم، زهرا مهدیخانی فارغ التحصیل برتر دکترا، ایمان رنجبر مولف برگزیده، فاطمه هوشنگی برگزیده جشنواره ملی شعر، محمدعلی ظهیری صاحب شرکت خلاق، حسین رضایی صاحب طرح‌های تحقیقاتی و زهره مرادعلیان برگزیده مسابقه بنیاد ملی نخبگان تجلیل شد.