به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اعضای هیئت رئیسه فدراسیون شمشیربازی با حضور در دفتر محمدرضا دشتی اردکانی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد با وی دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار، موضوع دستور وزیر ورزش برای تامین اعتبار بودجه ساخت کمپ تخصصی شمشیربازی در مجموعه ورزشی آزادی محور اصلی مباحث بود و دو طرف بر لزوم تسریع در روند اجرایی این پروژه تاکید کردند.

در حاشیه این دیدار، حکم عضویت دشتی در هیئت رئیسه فدراسیون شمشیربازی از طرف علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون به وی اهدا شد. پورسلمان ضمن قدردانی از حمایت‌های معاون وزیر اقتصاد، حضور وی در هیئت رئیسه فدراسیون را پشتوانه بزرگی دانست و ابراز امیدواری کرد که با حضور وی در جمع اعضای هیئت رئیسه، روند پیشبرد برنامه‌های فدراسیون سرعت و کیفیت بیشتری پیدا کند.

رئیس فدراسیون شمشیربازی همچنین تأکید کرد که احداث کمپ اختصاصی در ورزشگاه آزادی یک نیاز اساسی برای توسعه این رشته است و تحقق آن می‌تواند شرایط آماده‌سازی ورزشکاران و قهرمانان ملی را به سطحی مطلوب برساند. وی ابراز امیدواری کرد با همراهی مسئولان، این پروژه به زودی وارد فاز اجرایی شود.