پخش زنده
امروز: -
معاون عمرانی استانداری لرستان گفت: نخستین اقامتگاه سنتی لرستان در خانه تاریخی کشفی خرمآباد افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان در آیین افتتاح هتل بوتیک مونک بهعنوان اولین اقامتگاه سنتی لرستان با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای گردشگری، اظهار کرد: افتتاح این اقامتگاه سنتی اتفاق بسیار مبارکی است و باتوجهبه ثبت جهانی شهر خرمآباد، معرفی این ظرفیتهای گردشگری بیشازپیش ضروری است.
مهدی مجیدی، افزود: باید از مجموعه صندوق احیا و اداره کل میراثفرهنگی که تسهیلگری این امر را بر عهده داشتند، تشکر کنیم.
وی گفت: هرچه همکاری در حوزه استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی برای باز زندهسازی فضاهای تاریخی بیشتر باشد، ما شاهد توسعه این حرکت ارزشمند در استان خواهیم بود.
معاون استاندار لرستان با بیان اینکه کارهای ارزشمندی در سایر شهرستانهای استان نیز در دست اجراست، خاطرنشان کرد: در ماههای آتی شاهد بهرهبرداری از این پروژهها نیز خواهیم بود.