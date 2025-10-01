مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان از راه اندازی سایت جدید تلفن همراه در ۱۳ روستای استان در قالب طرح (uso) و بهره مندی از اینترنت پرسرعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی شه‌نظری بیان داشت: مردم روستای سبعه شهرستان خرمشهر با جمعیتی بالغ بر یک‌هزار نفر به اینترنت پرسرعت متصل شدند. راه‌اندازی این سایت با فناوری کامل توسط شرکت ایرانسل انجام و با اعتباری بیش از ۶۱ میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح توسعه روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این روستا فعال شد.

وی از دسترسی سه روستای شهرستان شوش با جمعیتی بالغ بر یک‌هزار و ۴۸۰ نفر به اینترنت پرسرعت خبر داد و افزود: این سایت با فناوری نسل چهارم از محل اعتبارات طرح توسعه روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (USO) و با اعتباری بیش از ۳۱ میلیارد ریال توسط اپراتور ایرانسل نصب شد.

شه‌نظری می‌گوید: راه‌اندازی این سایت با هدف توسعه ارتباطات در روستا‌های بالای ۲۰ خانوار و تقویت شبکه ارتباطی همراه ساکنان سه روستای سیدصالح، فیای و شیخ جاسم بخش شاوور شوش صورت گرفته است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان به راه‌اندازی سایت ثابت تلفن همراه در روستای طلاگه سفلی شهرستان هندیجان اشاره کرد و ادامه داد: این سایت از محل اعتبارات طرح توسعه روستایی وزارت ارتباطات با اعتباری بیش از ۶۱ میلیارد ریال راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه این سایت جمعیتی بالغ بر ۹۰ نفر را پوشش می‌دهد، اظهار داشت: با اتصال روستای طلاگه سفلی بخش چم‌خلف‌عیسی به شبکه ملی اطلاعات، شرایط دسترسی سریع‌تر روستاییان به اینترنت و خدمات کسب‌وکار‌های آنلاین فراهم شده است.

شه نظری با اشاره به اتصال روستای مچریه بخش بستان شهرستان دشت آزادگان با ۲۰۰ نفر جمعیت به شبکه ملی اطلاعات تصریح کرد: با راه‌اندازی سایت ثابت تلفن همراه و اجرای آن با تکنولوژی نسل ۲ و ۴، مردم این روستا از اینترنت پرسرعت بهره‌مند شدند.

وی به اتصال روستای آب‌کنار بخش تشان بهبهان به شبکه ملی اطلاعات با اعتباری بیش از ۶۱ میلیارد ریال اشاره کرد و گفت: با راه‌اندازی سایت ثابت تلفن همراه و اجرای آن با تکنولوژی نسل ۲ و ۴، مردم روستای آب‌کنار با ۳۲ خانوار و جمعیتی بالغ بر ۱۲۰ نفر از اینترنت پرسرعت برخوردار شدند.

شه نظری از اتصال روستای بریچه شهرستان کارون به شبکه ملی اطلاعات با راه‌اندازی سایت جدید ارتباطی با تکنولوژی نسل ۲ و ۴ و با اعتباری بالغ بر ۶۱ میلیارد ریال خبر داد و افزود: با راه‌اندازی سایت ثابت تلفن همراه، مردم روستای بریچه شهرستان کارون با جمعیتی بالغ بر ۳۰۸ نفر از اینترنت پرسرعت بهره‌مند شدند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان در ادامه سخنان خود اظهار کرد: سایت جدید تلفن همراه در روستای بنه‌حاجات از توابع بخش چغامیش شهرستان دزفول با اعتباری بالغ بر ۶۱ میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح توسعه روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه یک‌هزار و ۴۰۰ نفر از این خدمات بهره‌مند شدند، افزود: توسعه فناوری در روستا‌های خوزستان با هدف کاهش شکاف دیجیتال و توسعه خدمات فناوری اطلاعات در حال انجام است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان همچنین از اتصال روستای چهاربیشه شهرستان مسجدسلیمان به شبکه ملی اطلاعات با راه‌اندازی سایت جدید ارتباطی با تکنولوژی نسل ۲ و ۴ و با اعتباری بالغ بر ۶۱ میلیارد ریال خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این سایت جدید، مردم روستای چهاربیشه با جمعیتی بالغ بر ۲۴۶ نفر از اینترنت پرسرعت بهره‌مند شدند.

شه‌نظری ادامه داد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و اجرای طرح‌های جدید، شاهد بهبود بیش از پیش وضعیت ارتباطی و اتصال دیگر روستا‌های بالای ۲۰ خانوار استان به شبکه ملی اطلاعات و دسترسی گردشگران به اینترنت پرسرعت خواهیم بود.

وی اظهار کرد: روستای خمس شهرستان هویزه با جمعیت ۱۶۰ نفر نیز به اینترنت پرسرعت متصل شد و با پیگیری و اخذ مجوز اجرای سایت ثابت تلفن همراه، این سایت با فناوری نسل ۲ و ۴ و از محل اعتبارات طرح توسعه روستایی با اعتباری بالغ بر ۶۱ میلیارد ریال راه‌اندازی شد.

مدیرکل ارتباطات خوزستان از اتصال روستای بیت‌عاشور شهرستان شادگان به شبکه ملی اطلاعات خبر داد و افزود: این سایت توسط اپراتور همراه اول با اعتباری بالغ بر ۶۱ میلیارد ریال راه‌اندازی شد.

شه‌نظری عنوان کرد: با ارتقای سایت تلفن همراه از محل اعتبارات توسعه روستایی (USO) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با اعتباری به مبلغ ۳۱ میلیارد ریال، ساکنان روستای دیمه یعقوب شادگان از پوشش ارتباطی مطلوب و اینترنت پرسرعت بهره‌مند شدند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح (USO) را برای بهره‌گیری روستا‌های بالای ۲۰ خانوار از خدمات تلفن، اینترنت و سایر زیرساخت‌های مخابراتی عملیاتی می‌کند.