سرپرست فرمانداری ماکو با تأکید بر نقش حیاتی غریق‌نجات‌ها در تأمین ایمنی و آرامش خانواده‌ها، خواستار استفاده هرچه بیشتر از توان این قشر در استخر‌های شهرستان و توسعه فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی مرتبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در دیدار عیسی محمدزاده رئیس اداره ورزش و جوانان ماکو، کیوان رحمت‌خدا رئیس هیئت نجات غریق و غواصی استان، کامل محمدزاده دبیر هیئت کشتی استان، رئیس هیئت نجات غریق ماکو و همراهان، با رضا رضایی سرپرست فرمانداری ماکو موضوعات مختلف ورزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رضایی در این دیدار با اشاره به جایگاه ویژه نجات غریق در حفظ جان انسان‌ها، اظهار داشت: استفاده از ظرفیت غریق‌نجات‌ها نباید صرفاً به حضور در کنار استخر‌ها محدود شود، بلکه باید در همه فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و حتی اجتماعی مرتبط با ارتقای ایمنی و سلامت در این حوزه از توان این عزیزان بهره گرفت.

وی افزود: غریق‌نجات‌ها می‌توانند علاوه بر مراقبت از شناگران، در برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی، کلاس‌های ایمنی و مهارت‌های آبی و همچنین در برنامه‌های پیشگیری از حوادث آبی نقش‌آفرینی کنند چراکه لازم است استخر‌ها و مجموعه‌های ورزشی ما بیش از پیش به جذب و استفاده از این نیرو‌های کارآزموده توجه داشته باشند.

سرپرست فرمانداری ماکو با تأکید بر حمایت از برگزاری دوره‌های تخصصی و پیشرفته برای غریق‌نجات‌ها در شهرستان، خاطرنشان ساخت: هر اندازه حضور این نیرو‌های متخصص گسترده‌تر باشد، امنیت و آرامش خانواده‌ها در محیط‌های ورزشی و تفریحی آبی نیز بیشتر تضمین خواهد شد.

لازم به ذکر است: فرمانداری ماکو طی ماه‌های اخیر جلسات متعددی در حوزه فرهنگ، ورزش و جوانان برگزار کرده که در آن همواره بر ضرورت افزایش سطح ایمنی اماکن ورزشی، حمایت از استعداد‌های محلی و توسعه آموزش‌های تخصصی تأکید شده است.