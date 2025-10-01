آئین قهوه‌خوری خوزستان به‌عنوان یک اثر معنوی، در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت شده و همواره به‌عنوان یک آئین جذاب برای گردشگران ورودی به استان مطرح بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان گفت: فرآیند تهیه، فرآوری، پذیرایی و نوشیدن قهوه در میان مردم عرب خوزستان متفاوت از سایر استان‌ها و شهرها و با آداب و رسوم خاصی همراه است که از همین‌رو، در هفته گردشگری امسال، تصمیم بر آن شد تا نخستین جشنواره قهوه را در اهواز و با هدف ایجاد شادی و نشاط اجتماعی، معرفی ظرفیت ارزنده گردشگری خوراک و معرفی آیین سنتی و میراث ناملموس قهوه‌خوری عربی خوزستان برگزار کنیم.

محمد جوروند افزود : نخستین جشنواره قهوه به‌مناسبت نکوداشت هفته گردشگری و با همکاری و پشتیبانی مجتمع گردشگری ریتاج در اهواز برگزار و با استقبال گرم و پرشور مردم و گردشگرانی از اقصی‌نقاط کشور همراه شد و با توجه به این‌که آیین قهوه‌خوری خوزستان به‌عنوان یک اثر معنوی در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت شده و همواره به‌عنوان یک آیین جذاب برای گردشگران ورودی به استان مطرح بوده است، لزوم برپایی یک جشنواره برای معرفی هرچه بیشتر این آیین احساس می‌شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با بیان این‌که جشنواره یادشده در دو روز برگزار می‌شود گفت : امشب (نهم مهرماه) از ساعت ۱۹ تا ۲۲ پذیرای شهروندان و گردشگران در شب دوم این جشنواره خواهیم بود و از ساعت ۱۹، نشست تخصصی‌ نیز درخصوص معرفی و شناساندن ظرفیت‌های قهوه عربی و آیین‌های مربوط به آن در محل جشنواره برگزار خواهد شد.

جوروند در ادامه به سایر بخش‌های این جشنواره اشاره کرد و افزود: برگزاری شب‌های فرهنگی باحضور هنرمندان گروه فرهنگی‌هنری «میسان» به نمایندگی از قوم شریف عرب و گروه فرهنگی‌هنری «هی جار» به نمایندگی از قوم شریف بختیاری، اجرای حامد نیسی خواننده مردمی استان، برپایی سیاه‌چادرهای عربی و بختیاری و نمایش خرده‌فرهنگ‌ها و آداب و رسوم پذیرایی، پخش نماهنگ‌های خوزستان زیبا و نمایشِ هنرمندانه ظرفیت‌های گردشگری خوزستان، برپایی غرفه‌های صنایع‌دستی در محل جشنواره و اجرای مسابقه برای کودکان و بزرگسالان با اهدای هدایی نفیس از تابلوعکس‌های جاذبه‌های گردشگری خوزستان، برنامه‌هایی هستند که در این جشنواره به اجرا درآمده و درخواهند آمد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با دعوت از شهروندان، گردشگران و اصحاب رسانه برای حضور در این جشنواره ابراز امیدواری کرد جشنواره قهوه به یک تجربه فرهنگی فراگیر تبدیل شود.