فرمانده سپاه ناحیه هوراند از آغاز نهضت آسفالتریزی در مناطق محروم این شهرستان با مشارکت بسیج سازندگی سپاه عاشورای آذربایجان شرقی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی سرهنگ مهدی عابدینی گفت: در این طرح راه ارتباطی ۱۲ روستای هوراند به طول ۱۵ کیلومتر آسفالت میشود.
وی افزود: برای اجرای این طرح بیش از میلیارد ۶۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.
فرمانده سپاه ناحیه هوراند هدف از اجرای این طرح را محرومیتزدایی و بهبود زیرساختهای و امید آفرینی در مناطق روستایی اعلام کرد.