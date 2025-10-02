پخش زنده
بیش از هزار بسته نوشت افزار بین دانشآموزان کم برخوردار مُهر و عسلویه توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر روابط عمومی شرکت پالایش پارسیان سپهر گفت: این اقدام با هدف حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار شهری و روستایی و ایجاد انگیزه برای آغاز سال تحصیلی با شور و نشاط انجام شد.
محسن رادافزود: اجناس تهیهشده شامل کیفهای باکیفیت و مجموعهای کامل از نوشت افزارر مورد نیاز دانشآموزان دختر و پسر بود که بر اساس اعلام نیاز مدارس از طریق اداره های آموزش و پرورش شهرستانهای مهر و عسلویه، در اختیار آنان قرار گرفت.
محسن راد ادامه داد: ۲۰ میلیارد ریال برای تهیه این اجنا از سوی شرکت پالایش پارسیان سپهر تأمین و پرداخت شد.