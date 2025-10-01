معاون امور بنادر و حوزه خزر منطقه آزاد انزلی از افزایش ۲۸۹ درصدی صادرات بندر کاسپین در ۶ ماه گذشته خبر داد و گفت: توسعه بازار در خزر و اوراسیا با تقویت حمل‌ونقل ریلی امکان پذیر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ میثم محمدی‌نژاد با اشاره به افزایش ۲۸۹ درصدی صادرات بندر کاسپین در ۶ ماه گذشته خبر داد و گفت: در این مدت ، تعداد کشتی‌های ورودی و خروجی به بندر کاسپین با افزایش ۴۴ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به ۱۷۹ فروند رسید.

وی با اشاره به تغییر رویکرد بندر به سمت تقویت صادرات افزود: تعداد کشتی‌های صادراتی از ۲۶ فروند در شش ماهه نخست ۱۴۰۳ به ۸۸ فروند در سال ۱۴۰۴ رسیده که افزایش ۲۳۸ درصدی را نشان می‌دهد، همچنین میزان بارگیری صادراتی نیز با افزایش ۲۸۹ درصدی، از ۴۴ هزار تن به بیش از ۱۷۲ هزار تن رسیده است.

معاون امور بنادر و حوزه خزر منطقه آزاد انزلی در ادامه با اشاره به کاهش ۷ درصدی واردات کشتی در ۶ ماه گذشته گفت: حجم تخلیه کالا در همین مدت با ۶ درصد افزایش به بیش از ۳۲۰ هزار تن رسیده است، به این ترتیب، مجموع عملیات تخلیه و بارگیری در بندر کاسپین در شش‌ماهه نخست امسال به بیش از ۵۴۰ هزار تن رسیده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۳ درصد افزایش داشته است.

میثم محمدی‌نژاد در بخش کالا‌های اساسی نیز خاطرنشان کرد: در شش ماهه نخست ۱۴۰۴، میزان واردات روغن خام با ۴۱ درصد افزایش به بیش از ۱۸۳ هزار تن رسیده و مجموع تأمین کالا‌های اساسی در بندر کاسپین ۸ درصد افزایش داشته است.