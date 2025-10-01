به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آیین رونمایی از کتاب روایت عدل با حضور رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت و رئیس مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس امروز (چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴) برگزار شد.

محمدرضا صارمی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه با اشاره به اینکه قوه قضاییه از زمان تشکیل انقلاب اسلامی دوران دفاع مقدس و تاکنون وظایف خطیر را بر عهده داشته است، گفت: در همه انقلاب‌های دنیا پس از اینکه انقلاب به نتیجه می‌رسد، مخالفان خود را بلافاصله از بین می‌برد، اما انقلاب اسلامی این چنین نبود و امام راحل (ره) پس از پیروزی انقلاب دستور دادند که دادگاه‌های انقلاب تشکیل شوند و همه آنهایی که در مقابل ملت ایران ایستادند و اجازه استقلال آزادی به مردم ایران ندادند پای میز محاکمه آورده شده و به آنها فرصت دفاع داده شد.

صارمی افزود: بنابراین بر اساس رای دادگاه اگر کسی مجرم شناخته شد به سزای عملش رسید و اگر کسی گناهکار نبود آزاد شد و به زندگی بازگشت.

وی با اشاره به اقدامات قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان جنگ ۸ ساله تحمیلی، گفت: کارکنان اداره ثبت اسناد خرمشهر و آبادان در زیر آتش دشمن مردم ماندند و اسنادی را که در این اداره بود به مکانی امن منتقل کردند. حتی سال‌ها پس از اتمام دفاع مقدس امور ثبتی آبادان و خرمشهر در ماهشهر انجام می‌شد. این افتخار بزرگی برای این سازمان خدمتگزار است.

رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه همچنین گفت: اگر ما اقدامات و دستاورد‌های خودمان را در دوران انقلاب و دفاع مقدس برای مردم و نسل جوان بازگو نکنیم دشمن تاریخ را به نفع خود تحریف خواهد کرد.

وی ادامه داد: با این هدف تاکنون ۱۱ جلد کتاب در حوزه دفاع مقدس در مجموعه مستندسازی قوه قضاییه چاپ و منتشر شده است اسامی و وصیت‌نامه شهدا به همراه زندگینامه این شهدای قوه چاپ و منتشر شده است. همچنین برای افزایش شناخت و آگاهی مردم به ویژه نوجوانان و جوانان از انقلاب اسلامی، اسنادی را از ابتدای پیروزی انقلاب جمع‌آوری و منتشر کردیم و تلاش کردیم برای نسل جوان و نسل‌های آینده تبیین کنیم که انقلاب اسلامی منطبق با تعالیم اسلامی و با دوری از هوای نفس چگونه اقدام کرد.

وی افزود: باید راه و آرمان‌های انقلاب را برای جوانان و نوجوانان تبیین کنیم زیرا که مقام معظم رهبری نیز همواره به جهاد تبیین تاکید دارند.

رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه تصریح کرد: مردم باید بدانند هر محاکمه و دادرسی که در طول انقلاب بوده در چارچوب قانون و عدالت بوده در حالی که رسانه‌های معاند این موضوع را به شکل دیگری بیان می‌کنند و تلاش دارند که اعتماد مردم را نسبت به نظام و قوه قضاییه از بین ببرند.

وی تاکید کرد: منافقین ۲۳ هزار نفر از مردم و رزمندگان ما را شهید کردند و کتابی در این رابطه به سه زبان تهیه و منتشر کردیم تا مردم با جنایات این گروهک تروریستی آشنا شوند.

صارمی این را هم گفت که کار مستندسازی کار بسیار با اهمیتی است زیرا که از خود گذشتگی و جانفشانی مردم ایران باید مستند شود و تا همیشه تاریخ در دسترس باشد تا دشمنان نتوانند در آرمان‌ها، اهداف و راه سختی که انقلاب اسلامی طی کرده است خللی وارد کنند.

کتاب روایت عدل سندی پویا برای مقابله با تحریف است

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مراسم با بیان اینکه امروز شاهد رونمایی از کتابی هستیم که سندی زنده و پویا از حماسه‌ای بزرگ است، گفت: کتاب روایت عدل تاریخ شفاهی و روایت عینی از کربلای ایران است و نقش دستگاه قضا در سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ و وقایع این سال‌ها را به خوبی بیان می‌کند.

وی افزود با اشاره به اینکه دستگاه قضا در طول هشت دفاع مقدس علاوه بر حضور در میدان جنگ در عرصه سیاسی، اجتماعی و حقوقی با توطئه‌های دشمن مقابله می‌کرد، افزود: قوه قضاییه در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی کشور نه‌تنها سنگر عدالت را خالی نکرد بلکه با ایستادگی و از خود گذشتگی در طول هشت سال دفاع مقدس به دنبال حقوق مردم بود و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نکرد.

بابایی کتاب روایت عدل را سندی در مقابله با تحریف تاریخ برای نسل آینده برشمرد و خاطرنشان کرد: انتشار چنین آثاری الگویی برای آینده و چراغی برای نسل جوان است تا جوانان ما بدانند با تکیه بر ایثار و عدالت می‌توان از بحران‌ها عبور کرد و به آینده‌ای روشن دست پیدا کرد.

تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس: مردم ایران پیروز حقیقی جنگ ۱۲ روزه تحمیلی بودند

سردار رمضان شریف رئیس مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس نیز در این مراسم،گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، مردم ما پیروز اصلی میدان بودند. دشمن با حمایت ناتو، کشور‌های غربی و دولت‌های آمریکایی به میدان آمد، اما به لطف الهی و با حمایت مردم شکست خوردند و ملت ما سربلند و پیروز میدان شد.

وی افزود: اراده الهی، هدایت داهیانه مقام معظم رهبری و دفاع جانانه مردم رمز این پیروزی بود. دشمن تصور می‌کرد با عملیات‌ها و جنگ روانی گسترده می‌تواند نظر مردم را تغییر دهد و ملت به نظام پشت می‌کند، اما دیدیدم که بی‌سابقه‌ترین حمایت مردم از نظام در همین مقطع شکل گرفت.

سردار شریف ادامه داد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برای اولین بار در تاریخ، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به میدان آمد و آثار حمله ایران را به خبرنگاران نشان داد. تا قبل از این اسرائیل مدعی بود که گنبد آهنین راه نفوذ به اراضی اشغالی را بسته است و هیچ کشوری نمی‌تواند به اسرائیل حمله کند.

وی ادامه داد: نفرتی که امروز مردم ایران از غرب و اروپایی‌ها دارند بی‌سابقه است، چون مردم به چشم خود دیدند که دولت فرانسه، انگلیس و سایر کشور‌های غربی چگونه به کمک دشمن رفتند و در مقابل ما ایستادند. یکی از برکات این جنگ این بود که ملت ما چهره منافقانه دشمنان خود را شناخت.

رئیس مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس بیان کرد: دشمنان ما به دنبال تجزیه کشور هستند و نمی‌خواهند کشوری مستقل، عزتمند ود بزرگ داشته باشیم که به لطف و مدد الهی هرگز به این هدف خود نخواهند رسید.