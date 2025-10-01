پخش زنده
امروز: -
مدیران کل صدا و سیما و امور اقتصادی خراسان جنوبی بر استفاده حداکثری از فرصت رویداد ملی ایرانجان برای معرفی ظرفیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری استان تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در دیدار با مدیر کل صدا و سیمای استان با قدردانی از همراهی و تلاشهای رسانه ملی، به ویژه شبکه خاوران، گفت: ظرفیت رسانه در تبیین واقعیتهای اقتصادی و بازتاب دستاوردها، نقش مهمی در تسهیل مسیر توسعه و جلب اعتماد سرمایهگذاران دارد.
مرتضی ذاکریان با تاکید بر نقشآفرینی رسانه ملی در تبیین واقعیتهای اقتصادی، انعکاس دستاوردها و جلب اعتماد عمومی و سرمایهگذاران افزود: ظرفیت شبکه خاوران به عنوان رسانهای مطالبهگر و میدانی، فرصتی کمنظیر برای تسهیل توسعه اقتصادی استان است.
وی یکی از اقدامات مهم استان را رونمایی از کیف دیجیتال سرمایهگذاری عنوان کرد و گفت: این طرح با همکاری دستگاههای اجرایی و فرمانداران تهیه و با حضور استاندار و همراهی رسانه استان معرفی شد که نقطه قوتی برای معرفی ظرفیتهای سرمایهگذاری خراسان جنوبی است.
مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز با تأکید بر نقش رسانه در تحقق شعار سال گفت: در همان روزهای ابتدایی سال، سند رسانهای تحقق شعار سال در صدا و سیمای مرکز تدوین و ابلاغ شد و هماکنون در قالب برنامههای مختلف، اقدامات دستگاهها مورد بررسی و اطلاعرسانی قرار میگیرد.
آینهدار با اشاره به رویداد ملی ایرانجان، افزود: این رویداد که آبانماه در استان برگزار خواهد شد، میتواند به یک نقطه عطف در مسیر معرفی ظرفیتهای اقتصادی خراسان جنوبی تبدیل شود حوزه اقتصاد استان باید از ایران جان به عنوان یک فرصت در حوزه معرفی بخش اقتصادی استان استفاده کند.
وی گفت: رسانه ملی آماده است با تولید مستند، برنامههای گفتوگومحور و گزارشهای ویژه، ظرفیتهای بالقوه و بالفعل اقتصادی استان را برای سراسر کشور معرفی کند و حوزه اقتصاد استان نیز باید ایام ایران فعال باشد تا بتواند ظرفیتهای اقتصادی استان را به خوبی معرفی کند.
مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی افزود: یکی از محورهای مهم فعالیت رسانه، مطالبهگری در خصوص اقدامات اجرایی دستگاهها در تحقق شعار سال است که به طور مستمر در قالب برنامههای تولیدی به اطلاع مردم میرسد.
آینه دار افزود: در سالهای گذشته کمتر چنین فرصتی در اختیار استان قرار داشته و «ایرانجان» میتواند این خلأ را جبران و مسیر تازهای در معرفی قابلیتهای اقتصادی استان باز کند.