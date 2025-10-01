جزئیات، قصه و بازیگران هشت فیلم بخش مسابقه بلند داستانی سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان؛ جزئیات، قصه و بازیگران هشت فیلم راه یافته به بخش مسابقه بلند داستانی سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان شامل «افسانه سپهر»، «بچه مردم»، «جادوی عروسک‌ها»، «چشم بادومی»، «دختر برقی۲»، «سفید برفی»، «شهر آرزوها» و «موی گرگ» معرفی شدند.

براین اساس فیلم انیمیشن «افسانه سپهر» به کارگردانی مشترک عماد رحمانی و مهرداد محرابی است که مهدی جعفری جوزانی تهیه‌کنندگی آن را برعهده داشت است.

بچه مردم دیگر فیلم این جشنواره با موضوع اجتماعی است که روایت «بچه مردم» کاری از محمود کریمی است که تهیه کنندگی آن را سیدعلی احمدی برعهده داشته است.

فیلم «جادوی عروسک‌ها» ساخته سعید عباسی به تهیه‌کنندگی مهدی مولوی حکایتی پرماجرا از تولد ۱۰ سالگی شخصیت اصلی قصه است.

فیلم «چشم بادومی» هم به کارگردانی ابراهیم امینی و تهیه‌کنندگی سجاد نصراللهی‌نسب ساخته شده و محصول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که روایتگر مائده دختر ۱۶ ساله شیرازی است که عاشق خواننده‌ای کره‌ای شده و برای رسیدن به او قصد دارد خودش را به سئول برساند.

فیلم «دختر برقی۲» ساخته حسین قناعت دیگر فیلمی است که تهیه‌کنندگی و نویسندگی آن را نیز خودش برعهده داشته و محصول بنیاد سینمایی فارابی است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: هارد مرکزی دختر روباتی هشت ساله‌ای، با هارد روبات دختری دیگر، جابه‌جا شده، و ماجرا‌ها آغاز می‌شود.

فیلم «سفیدبرفی» به کارگردانی جواد نوریان و تهیه کنندگی داریوش بابائیان روایت اوقات فراغت فرشید شخصیت اصلی داستان در تابستان با دوستانش است که درگیر ماجرا‌هایی می‌شود.

فیلم «شهر آرزو‌ها یا بامبولک (۲)» ساخته محمد متین اوجانی به تهیه‌کنندگی بهروز مفید ماجرای بامبولک قهرمان عروسکی است.

فیلم «موی گرگ» به نویسندگی و کارگردان فریدون نجفی هم ماجرای پسر نوجوانی در یک روستای دور افتاده را روایت می‌کند.

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.