پخش زنده
مسابقه فوتبال ویسل کوبه و ملبورن سیتی و هندبال سپاهان و نفت و گاز، از شبکه ورزش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش در چارچوب بازیهای هفته دوم لیگ نخبگان آسیا، امروز دیدار بین دو تیم ویسل کوبه و ملبورن سیتی را به صورت مستقیم پخش میکند.
دیدار حساس دو تیم ویسل کوبه ژاپن و ملبورن سیتی آسیا از هفته دوم بازیهای لیگ نخبگان آسیا، از ساعت ۱۳:۳۰، با گزارشگری میلاد یزدانی، پخش میشود.
ویسل کوبه ژاپن در جدول رتبه دوم و ملبورن سیتی استرالیا رتبه دوازدهم جدول قرار دارد.
در آخرین روز از هفته اول فصل جدید برگزاری مسابقات لیگ برتر هندبال کشورمان، از ساعت ۱۶، رقابت بین دو تیم فولاد مبارکه سپاهان و نفت و گاز گچساران با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده از شبکه ورزش پخش میشود.
این دیدار که در سالن ۲۵ آبان نقش جهان اصفهان برگزار میشود، یکی از جذابترین بازیهای هفته اول لیگ برتر هندبال خواهد بود. فولاد مبارکه سپاهان یکی از پرافتخارترین تیمهای تاریخ هندبال کشور است و نفت و گاز گچساران عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی را در کارنامه اش دارد.