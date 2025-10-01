پخش زنده
امروز: -
دو کاراتهکای قمی در رقابتهای لیگ جهانی کاراته وان سری A به روی تاتامی میروند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ آخرین مرحله لیگ جهانی کاراته وان سری A در سال ۲۰۲۵، در حالی روزهای ۱۱ تا ۱۳ مهر به میزبانی کوالالامپور مالزی برگزار میشود که در بخش آقایان مرتضی نعمتی کاراته کای قمی در وزن منهای ۷۴ کیلوگرم با حریفان روبهرو میشود و سارا پاداش دیگر نماینده کاراته قم در وزن بعلاوه ۶۸ کیلوگرم بخش بانوان برای کسب عنوان مبارزه میکند.
بر اساس آیین نامه مسابقات، ورزشکارانی که در رده بندی برترین کاراتهکاهای جهانی رده ۱ تا ۳۲ را دارند، مجوز حضور در لیگ جهانی کاراته وان را کسب میکنند.