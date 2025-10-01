اختتامیه شعر استانی همزمان با روز بزرگداشت مولانا، با حضور جمعی از شاعران، نقالان، اهالی رسانه و علاقه‌مندان به فرهنگ و ادب فارسی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در این مراسم با تأکید بر نقش شعر در امیدبخشی به جامعه، گفت: سرزندگی و راستین بودن، دو خصلت مهمی هستند که یکی از شاعران برجسته آلمانی برای سرودن شعر برشمرده و توجه به آنها برای شاعران امروز نیز ضروری است.

علی ایزدی افزود: شعر باید بر جان انسان تأثیرگذار باشد و سرودن آن نباید فقط به شعر طنز محدود شود، بلکه باید از نحوه سخن گفتن امیدبخش بهره گرفت تا روح مخاطب را صیقل دهد.