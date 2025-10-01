به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری در این پیام گفت: حضرت مرجع بزرگ و الگوی اسلام، آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی (دام ظله العالی) درگذشت همسر علویه و گرامی‌قدر شما را تسلیت عرض می‌کنم.

وی ادامه داد: از خدای متعال مسألت دارم آن بانوی مکرمه را با جدّه‌اش حضرت فاطمه زهرا (س) محشور فرماید و به جنابعالی عمر طولانی، استمرار سایه پربرکت، توفیق خدمت به جهان اسلام بلکه سراسر عالم، صبر جمیل و اجر جزیل عطا فرماید. خداوند مسلمانان را از طول بقای وجود مبارکتان بهره‌مند سازد.