نواخته شدن زنگ مهر رضوی در ۱۵۰۰ مدرسه کشور
به مناسبت آغاز سال تحصیلی و جشن هزارو پانصدمین سال میلاد پیامبر اکرم (ص)، زنگ «مهر رضوی» در ۱۵۰۰ مدرسه کشور نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، رئیس بنیاد کرامت رضوی گفت: این برنامه در راستای تقویت ارتباط معنوی دانشآموزان با سیره امام رضا (ع) طراحی شده است و در همه استانها، به همت بنیاد کرامت رضوی و با همکاری کانونهای خدمت رضوی اجرا میشود.
استاد آقا افزود: «زنگ مهر رضوی» بخشی از رویداد ملی «چهارشنبههای امام رضایی» است که در طول سال تحصیلی، هر هفته برگزار خواهد شد و مأموریت آن ایجاد فضای معنوی و ترویج فرهنگ رضوی در محیطهای آموزشی کشور است.