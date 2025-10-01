به مناسبت آغاز سال تحصیلی و جشن هزارو پانصدمین سال میلاد پیامبر اکرم (ص)، زنگ «مهر رضوی» در ۱۵۰۰ مدرسه کشور نواخته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس بنیاد کرامت رضوی گفت: این برنامه در راستای تقویت ارتباط معنوی دانش‌آموزان با سیره امام رضا (ع) طراحی شده است و در همه استان‌ها، به همت بنیاد کرامت رضوی و با همکاری کانون‌های خدمت رضوی اجرا می‌شود.

استاد آقا افزود: «زنگ مهر رضوی» بخشی از رویداد ملی «چهارشنبه‌های امام رضایی» است که در طول سال تحصیلی، هر هفته برگزار خواهد شد و مأموریت آن ایجاد فضای معنوی و ترویج فرهنگ رضوی در محیط‌های آموزشی کشور است.