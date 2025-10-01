هم‌زمان با روز جهانی سالمند، بیمارستان تأمین اجتماعی قزوین با برپایی نمایشگاه و ایستگاه سلامت، گام تازه‌ای در مسیر تخصصی‌سازی خدمات درمانی برای سالمندان برداشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، در این رویداد یک‌روزه که امروز در محوطه لابی بیمارستان برگزار شد، چهار غرفه تخصصی شامل تست قند خون، فشار خون، روان‌شناسی و مشاوره تغذیه به سالمندان خدمات رایگان ارائه دادند.

مجید کمالی، رئیس بیمارستان تأمین اجتماعی قزوین در حاشیه این نمایشگاه اعلام کرد: برای نخستین‌بار، برنامه‌ای تخصصی با هدف ارتقای سلامت سالمندان در این مرکز اجرا شده است. توجه به این قشر، پاسداشت سال‌ها تلاش و صبوری آنان است و ما موظفیم در مسیر حفظ سلامت‌شان گام برداریم.

وی افزود: تاکنون بیش از پنج هزار پرونده برای بیماری‌های مزمن سالمندان در این بیمارستان تشکیل شده که به‌طور منظم توسط متخصصان قلب، داخلی، فشار خون و دیابت مورد مراقبت قرار می‌گیرد. هدف از این اقدامات، بهبود کیفیت زندگی سالمندان و توسعه خدمات درمانی متناسب با نیاز‌های آنان است.