مجری طرح واحد فرآورش مرکزی سی‌تپ طرح آزادگان جنوبی گفت: طرح تأسیسات فرآورش مرکزی (CTEP) همزمان با روز ملی ایمنی و آتش‌نشانی موفق شد رکورد ۹ میلیون نفرساعت کار ایمن را به ثبت برساند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، طرح تأسیسات فرآورش مرکزی (CTEP) در میدان نفتی آزادگان جنوبی موفق شد همزمان با روز ملی ایمنی و آتش‌نشانی (هفتم مهر)، رکورد ۹ میلیون نفرساعت «کار ایمن بدون حادثه منجر به ناتوانی» را به ثبت برساند.

این موفقیت در حالی به‌دست آمد که در یک سال گذشته فعالیت‌های پرریسک و پیچیده‌ای مانند تکمیل عملیات ساخت، انجام فعالیت‌های باربرداری، نصب تجهیزات سنگین، انجام فرآیند راه‌اندازی و بهره‌برداری قطعه زودهنگام واحد فرآورش مرکزی در این طرح انجام شده و اجرای دقیق دستورعمل‌های اچ‌اس‌ئی و نظارت مستمر کارشناسان، نقش مهمی در تحقق این دستاورد داشته است.

محمدعلی اژدری با قدردانی از تلاش کارکنان و همکاری عوامل اجرایی گفت: امیدواریم با ادامه این روند، شاهد ارتقای عملکرد ایمنی و دستیابی به موفقیت‌های بیشتر در آینده باشیم.