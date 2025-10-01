پخش زنده
سرمایهگذاری خارجی در استان اصفهان ۳۶ برابربیشتر از نیمه اول سال گذشته شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان با اشاره به رشد کم سابقه جذب سرمایه گذاری خارجی و همکاری اداره کل امور اقتصاد و دارایی و دستگاههای اجرایی مرتبط، در نیمه نخست سال جاری گفت: در این مدت، ۱۶ فقره مجوز سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۱۷۱ هزار و ۵۵۳ دلار در هیئت سرمایهگذاری خارجی استان تصویب شده است.
مهدی جمالی نژاد افزود: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد مجوزها حدود پنجبرابر و ارزش سرمایهگذاری دارای رشد قابل توجه ۳۶ برابری است.
وی ادامه داد: حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب و وارد شده در سال گذشته به ترتیب بیش از ۱۶ برابر و ۶.۳ برابر افزایش یافته که نشان از تداوم روند مثبت و در این حوزه دارد.