به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان با اشاره به رشد کم سابقه جذب سرمایه گذاری خارجی و همکاری اداره کل امور اقتصاد و دارایی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، در نیمه نخست سال جاری گفت: در این مدت، ۱۶ فقره مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۷۱ هزار و ۵۵۳ دلار در هیئت سرمایه‌گذاری خارجی استان تصویب شده است.

مهدی جمالی نژاد افزود: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد مجوز‌ها حدود پنج‌برابر و ارزش سرمایه‌گذاری دارای رشد قابل توجه ۳۶ برابری است.

وی ادامه داد: حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب و وارد شده در سال گذشته به ترتیب بیش از ۱۶ برابر و ۶.۳ برابر افزایش یافته که نشان از تداوم روند مثبت و در این حوزه دارد.