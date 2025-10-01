مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد از ثبت تراز تجاری مثبت ۶۱میلیون دلاری استان در پنج‌ماهه نخست سال۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدکاظم صادقیان با اعلام این خبرافزود:در این مدت بیش از یک میلیون و ۶۸۰هزار تُن کالا به ارزش ۳۱۷میلیون دلار از استان یزد به مقاصد مختلف صادرات شده است که بخش «معدن وصنایع معدنی» با سهم ۶۱ درصدی، «صنعت» با ۲۶درصد، «کشاورزی» با۷ درصدو «پتروشیمی و پایه نفتی» با ۶ درصدبیشترین سهم را درصادرات استان یزد داشته‌اند.

وی با اشاره به آمار واردات، گفت: در پنج‌ماهه نخست سال جاری ۱۰۷ هزارتُن کالا به ارزش ۲۵۶میلیون دلار وارد استان یزد شده که عمدتاً در حوزه صنعت با سهم ۶۳درصد بوده است. سایر بخش‌ها شامل معدن و صنایع معدنی با ۱۲درصد، پتروشیمی و پایه نفتی با ۴درصد و کشاورزی با ۱ درصد از ارزش واردات را تشکیل می‌دهند.

صادقیان تراز تجاری مثبت یزد را نشانه‌ای از رشد ظرفیت‌های تولیدی و صادرات‌محور استان یزد دانست و اظهار کرد: ارتقای زیرساخت‌های صنعتی، توسعه واحد‌های فرآوری معدنی، افزایش کیفیت تولیدات و گسترش بازار‌های هدف صادراتی از مهم‌ترین عوامل دستیابی به این دستاورد اقتصادی بوده است.

وی در پایان تأکید کرد: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان یزد با همکاری فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان، برنامه‌های توسعه صادرات را با هدف افزایش سهم استان یزد در تجارت خارجی کشور ادامه خواهد داد.