به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛غلامرضا فدوی گفت: پس از اطلاع رسانی گسترده فراخوان چهل و سومین جشنواره فرهنگی هنری فردا بین مدارس و دانش آموزان تعداد ۶۲۸۵۱ شرکت کننده در رشته های ادبی، رسانه و فضای مجازی، فیلم و هنرهای نمایشی، هنرهای آوایی، هنرهای تجسمی و دستی و رشته های همگانی ثبت نام کردند.

وی افزود:پس از برگزاری مرحله منطقه ای در مناطق ۲۵ گانه استان، تعداد ۱۸۲۲ اثر برگزیده مناطق بر اساس تقویم جشنواره تحویل دبیرخانه استانی( کانون شهید مطهری ناحیه ۲ ارومیه) داده شد و در نهایت ۷۸۵ نفر حائز رتبه استانی در ۷۲ گرایش فرهنگی هنری شدند.

وی تصریح کرد: حضور پر رنگ ۳۶۸ دانش آموزان استان آذربایجان غربی در رشته های انفرادی و گروهی به مرحله کشوری معرفی و سرانجام پیرو اعلام نتایج دبیرخانه کشوری جشنواره (شهر تهران) ۱۶ دانش آموز توانستند مقام برگزیده کشوری را از آن خود کنند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی اظهار امیدورای کرد با ایجاد انسجام و هماهنگی بیشتر در شناسایی و هدایت استعدادهای برتر فرهنگی هنری شاهد موفقیت و درخشش بیش از گذشته دانش آموزان استان در رویدادهای کشوری باشیم.