به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، دانش‌آموزان هنرستان پسران هنر‌های زیبا پسران خرم‌آباد در چهل و سومین جشنواره کشوری «امید فردا» خوش درخشیدند و موفق به کسب رتبه‌های برتر در رشته‌های مختلف هنری شدند.

بر اساس نظر هیئت داوران این جشنواره آرین کاکاوند، رهام چگنی، سام قدرتی، طا‌ها معظمی گودرزی، کیانوش فرهمندرتبه اول کشوری در رشته همنوازی محلی هنرجویان، محمدسام گراوند رتبه اول کشوری در رشته آواز سنتی، امیر علی باباحسینی رتبه اول کشوری در رشته آواز محلی، یاسین شهبازی رتبه اول کشوری در رشته ضرب لری، محمدمهدی نجاتی‌پور رتبه اول کشوری در رشته سرنا، سام قدرتی رتبه اول کشوری در رشته کمانچه لری و علی شرفی رتبه شایسته تقدیر کشوری در رشته طراحی زغال را از آن خود کردند .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان این موفقیت را به همه هنرجویان، خانواده‌های محترم آنان، کادر آموزشی و مربیان پرتلاش تبریک گفت.