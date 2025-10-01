پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت توانیر خبر داد: در دهه اخیر شاخص شدت مصرف انرژی (نسبت کل مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران ۲ برابر متوسط جهانی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی مصطفی رجبی مشهدی امروز در ارتباط ویدئویی با مراسم آغاز به کار طرح ملی سبا (سفیران بهبود انرژی) در تبریز اظهار کرد: برای بهبود مصرف برق در کشور، طرح ملی موسوم به سبا در کشور برنامه ریزی و از تبریز آغاز شده که کاری ریشهای است و جامعه هدف آن مادران و کودکان هستند.
وی ادامه داد: اگر آموزشها از دوران کودکی شروع شود فرهنگ مصرف به درستی جا انداخته میشود و شرکت توانیر نیز بر همین اساس، آموزش و فرهنگ سازی مصرف بهینه برق را از مادران و کودکان آغاز کرده تا شاخص شدت مصرف انرژی در کشور را به متوسط جهانی نزدکی کنیم.
مدیرعامل شرکت توانیر خاطرنشان کرد: دوره جدیدی برای شرکت آغاز شده و انتظارمان پای کار بودن تمامی متولیان آموزشی و فرهنگی است تا فرهنگ مصرف بهینه انرژی در کشور نهادینه شود.
رجبی همچنین به تکلیفی بودن قیمت برق از سوی دولت اشاره و اظهار کرد: هرچند دولت برای جبران مابه التفاوت هزینههای تولید و توزیع، از طریق مکانیسمهای مختلف این مابه التفاوتها را پرداخت میکند، اما بهترین روش، اصلاح الگوی مصرف و آگاه سازی مردم در زمینه مصرف انرژی است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز نیز در این همایش گفت: این شرکت نیز در راستای بهینه سازی مصرف انرژی و برق در حوزه فعالیت خود، اقداماتی را آغاز کرده که جایگزین کردن لامپهای کم مصرف ال.ای.دی با لامپهای گازی و پرمصرف است.
اکبر فرج نیا ادامه داد: برنامه ریزی برای تعویض ۱۵۰ هزار عدد لامپ در دستور کار قرار گرفته که تاکنون ۳۰ هزار لامپ کم مصرف جایگزین شده است.
وی بیان کرد: همچین برای کاهش تلفات برق و پایداری آن در شرایط بد جوی، طرح جایگزین کابلهای خودنگهدار در حال اجرا است و طی آن ۶۵ درصد از شبکه مسی و فرسوده توزیع برق تبریز تعویض شده و تا پایان سالجاری این رقم به بالای ۹۵ درصد خواهد رسید.
فرج نیا افزود: هر ۲ طرح تعویض لامپهای پرمصرف و شبکه فرسوده مسی در راستای کاهش مصرف و تلفات انرژی برق است که نتایج خوبی نیز در برداشته است.
طرح ملی سبا (سفیران بهبود انرژی) با هدف آگاه سازی مادران و کودکان در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی از صبح امروز چهارشنبه در تبریز آغاز شده است و به ترتیب در استانها و شهرهای دیگر کشور نیز برگزار خواهد شد. شرکت توزیع نیروی برق تبریز با حدود ۱.۱ میلیون مشترک، توزیع برق در شهرستانهای تبریز، آذرشهر و اسکو را برعهده دارد.