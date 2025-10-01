به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی مصطفی رجبی مشهدی امروز در ارتباط ویدئویی با مراسم آغاز به کار طرح ملی سبا (سفیران بهبود انرژی) در تبریز اظهار کرد: برای بهبود مصرف برق در کشور، طرح ملی موسوم به سبا در کشور برنامه ریزی و از تبریز آغاز شده که کاری ریشه‌ای است و جامعه هدف آن مادران و کودکان هستند.

وی ادامه داد: اگر آموزش‌ها از دوران کودکی شروع شود فرهنگ مصرف به درستی جا انداخته می‌شود و شرکت توانیر نیز بر همین اساس، آموزش و فرهنگ سازی مصرف بهینه برق را از مادران و کودکان آغاز کرده تا شاخص شدت مصرف انرژی در کشور را به متوسط جهانی نزدکی کنیم.

مدیرعامل شرکت توانیر خاطرنشان کرد: دوره جدیدی برای شرکت آغاز شده و انتظارمان پای کار بودن تمامی متولیان آموزشی و فرهنگی است تا فرهنگ مصرف بهینه انرژی در کشور نهادینه شود.

رجبی همچنین به تکلیفی بودن قیمت برق از سوی دولت اشاره و اظهار کرد: هرچند دولت برای جبران مابه التفاوت هزینه‌های تولید و توزیع، از طریق مکانیسم‌های مختلف این مابه التفاوت‌ها را پرداخت می‌کند، اما بهترین روش، اصلاح الگوی مصرف و آگاه سازی مردم در زمینه مصرف انرژی است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز نیز در این همایش گفت: این شرکت نیز در راستای بهینه سازی مصرف انرژی و برق در حوزه فعالیت خود، اقداماتی را آغاز کرده که جایگزین کردن لامپ‌های کم مصرف ال‌.ای.دی با لامپ‌های گازی و پرمصرف است.

اکبر فرج نیا ادامه داد: برنامه ریزی برای تعویض ۱۵۰ هزار عدد لامپ در دستور کار قرار گرفته که تاکنون ۳۰ هزار لامپ کم مصرف جایگزین شده است.

وی بیان کرد: همچین برای کاهش تلفات برق و پایداری آن در شرایط بد جوی، طرح جایگزین کابل‌های خودنگهدار در حال اجرا است و طی آن ۶۵ درصد از شبکه مسی و فرسوده توزیع برق تبریز تعویض شده و تا پایان سالجاری این رقم به بالای ۹۵ درصد خواهد رسید.

فرج نیا افزود: هر ۲ طرح تعویض لامپ‌های پرمصرف و شبکه فرسوده مسی در راستای کاهش مصرف و تلفات انرژی برق است که نتایج خوبی نیز در برداشته است.

طرح ملی سبا (سفیران بهبود انرژی) با هدف آگاه سازی مادران و کودکان در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی از صبح امروز چهارشنبه در تبریز آغاز شده است و به ترتیب در استان‌ها و شهر‌های دیگر کشور نیز برگزار خواهد شد. شرکت توزیع نیروی برق تبریز با حدود ۱.۱ میلیون مشترک، توزیع برق در شهرستان‌های تبریز، آذرشهر و اسکو را برعهده دارد.