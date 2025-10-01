به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی ممبینی تعداد مدارس تخصصی فعال ویژه ناشنوایان در استان را ۱۰ مدرسه اعلام کرد و اظهار داشت: مدارس ویژه ناشنوایان در شهر‌های اهواز، شادگان، ایذه، دزفول، آبادان و خرمشهر ارائه خدمات می‌کنند، اما در برخی شهرستان‌ها مدرسه تخصصی برای آنها وجود ندارد و دانش‌آموزان در سایر مدارس استثنایی درحال تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه ۵۳۰ دانش‌آموز ناشنوا در استان در حال تحصیل هستند، افزود: ۱۱۰ دانش‌آموز ناشنوا و کم شنوا در مدارس عادی با روش‌های تلفیقی با حضور معلم رابط، تحصیل می‌کنند.

ممبینی تصریح کرد: ۱۵۸معلم ویژه دانش آموزان ناشنوا در استان مشغول فعالیت هستند و در شهرستان اهواز ۲ دبیرستان کار و دانش ویژه ناشنوایان فعال است.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خوزستان با بیان اینکه مشکل زیادی در خصوص فضای آموزشی دانش آموزان ناشنوای استان نیست، ادامه داد: با توجه به اقدامات پیشگیرانه و درمانی مانند کاشت حلزون در سنین پایین، برخی از دانش‌آموزان بهبود کامل یا نسبی می‌یابند و قادر به ادامه تحصیل در مدارس عادی هستند.

وی عنوان کرد: برای حمایت از دانش‌آموزان ناشنوا، اهدای رایگان سمعک و باتری سمعک انجام می‌شود و تا کنون بیش از یکهزار ناشنوا توسط انجمن کاشت حلزون به جامعه عادی بازگشتند.

هشتم مهر ماه (۳۰ سبتامبر) به نام روز جهانی ناشنوایان نامگذاری شده است.

خوزستان با ۶ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز رتبه سوم کشور در تحصیل دانش‌آموزان استثنایی را دارد.