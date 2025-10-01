نیمه اول امسال حدود هفت هزار و ۶۵۰ تن آرد بین عشایر و روستائیان استان توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: حدود ۷ هزار و ۶۵۰ تن آرد یارانه‌ای از ابتدای سال جاری تاکنون بین روستائیان بدون نانوائی و عشایر استان توزیع شده است.

محسن ضیائی افزود: از این مقدار، حدود ۶ هزار و ۲۰۰ تن بین روستاییان بدون نانوایی و حدود هزار و ۴۵۰ تن بین عشایر استان توزیع شد.

وی ادامه داد: این مقدار آرد شامل ۱۹۱۲ کیسه آرد ۴۰ کیلو گرمی و به طور کامل یارانه‌ای است که در راستای حمایت از ساکنان روستا‌های فاقد نانوایی و ارتقای معیشت مردم ساکن این روستا‌ها و عشایر اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه این سهمیه به طور ماهانه در اختیار افراد قرار می‌گیرد، ادامه داد:

فرایند توزیع اینگونه آرد‌ها در هر شهرستان به این ترتیب است که یک نفر به عنوان نماینده از طرف فرمانداری به اداره کل غله استان برای تحویل میزان آرد مورد نظر معرفی می‌شود.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: نظارت بر توزیع آرد روستایی بر عهده شورای اسلامی، بخشداری و فرمانداری محل است که عاملان توزیع فهرست نهایی را در سامانه یکپارچه آرد کشور (سیما) بارگذاری و ثبت می‌کنند.