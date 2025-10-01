پخش زنده
امروز: -
آیین گرامیداشت هفته سالمند و روز جهانی سالمند در ارومیه با هدف حفظ کرامت ارتقا سلامت و کیفیت زندگی سالمندان با اجرای طرح محله محور در ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی در این آیین با اشاره به روند رو به رشد سالمندی در آذربایجان غربی، سن سالمندی در کشور را سن بالای ۶۰ سال عنوان کرد و گفت: در شهرستان ارومیه ۶۵ هزار سالمند از سال ۱۳۹۵ تا به حال وجود دارد که پیشبینی میشود در سال ۱۴۲۰ این آمار به ۱۸۵ هزار سالمند برسد.
رسول بابایان افزود: پیش بینی میشود آمار سالمندی در آذربایجان غربی در سال ۱۴۲۰ به ۲۸۵ هزار سالمند برسد.
او با اشاره به اجرای طرح محله محور برای ارتقا سلامت جسمی و روحی سالمندان در آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: این طرح به صورت محله محور و با استفاده از معتمدین محله اجرا شده که در آن پاتوقی برای سالمندان در محلهها ایجاد میشود تا سالمندان در آن مکانها خدمات بهداشتی درمانی و تفریحی را دریافت کنند.
مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی ادامه داد: در سطح شهرستان ارومیه بیش از ۱۰ مدرسه از طریق آموزش وپرورش معرفی شده که بعد از شیفت کاری مدارس، سالمندان از این محیط برای دریافت خدمات بهداشتی درمانی و تفریحی از جمله برگزاری بازیهای بومی و محلی استفاده خواهند کرد.
رسول بابایان گفت: در سطح استان ۱۳ مرکز نگهداری سالمندان وجود دارد که بیش از ۵۰۰ سالمند در این مراکز زندگی میکنند.